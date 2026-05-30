معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس نسبت به برخی اظهارنظرها درباره اعلام نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی واکنش نشان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، محسن خلیلی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون تعیین و اعلام نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی اظهار کرد: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که برخی افراد از طریق مصاحبههای رسانهای و به صورت غیررسمی درباره نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی اظهارنظر میکنند. این درحالی است که طبق بخشنامه AFC، فدراسیون فوتبال ایران برای معرفی نمایندههای ایران به آسیا تا روز ۹ تیر فرصت دارد و باشگاه پرسپولیس حق قانونی خود میداند که فدراسیون تا آن زمان برای انتخاب و معرفی نمایندههای ایران صبر کند.
خلیلی ادامه داد: چنین رویهای و اقدامات این چنینی به هیچ وجه حرفهای نیست و میتواند باعث ایجاد ابهام و سوءبرداشت در افکار عمومی و میان باشگاهها شود.
معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس گفت: اعلام رسمی نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی، باید از مجاری رسمی و مکتوب انجام شود. طرح این موضوعات در قالب مصاحبههای شخصی، نه تنها کمکی به شفافیت نمیکند، بلکه میتواند موجب بروز حواشی غیرضروری شود.
خلیلی بیان کرد: باشگاه پرسپولیس همواره بر رعایت قوانین، مقررات و اصول حرفهای تأکید داشته و معتقد است حقوق تمامی باشگاهها باید در چارچوب ضوابط رسمی مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، باشگاه پرسپولیس حق خود میداند که موضوع مطرحشده را از مسیرهای قانونی و حقوقی پیگیری کند تا از حقوق و منافع این باشگاه به طور کامل صیانت شود.
خلیلی تأکید کرد: انتظار داریم تمامی مسئولان و افراد مرتبط با فوتبال کشور، در چنین موضوعات مهمی صرفاً بر اساس فرآیندهای رسمی و قانونی عمل کنند تا از بروز هرگونه ابهام و حاشیه جلوگیری شود.