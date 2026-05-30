قلع و قمع هشت تغییر کاربری غیرمجاز در تنکابن
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی غرب مازندران از قلع و قمع هشت مورد ساختوساز غیرمجاز در بخش دوهزار تنکابن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، رضا نجفی، گفت: هشت مورد ساختوساز غیرمجاز در روستای پاییناشتوج بخش دوهزار شهرستان تنکابن در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هدف صیانت از اراضی کشاورزی قلع و قمع شد.
او افزود: این اقدام قاطع با حضور میدانی فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب استان، نمایندگان نیروی انتظامی و پرسنل یگان حفاظت مدیریت با همکاری دادستان شهرستان صورت گرفت و بناهای احداثشده غیرمجاز قلع و قمع شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن با تأکید بر تداوم نظارتهای میدانیادامه داد: گشتهای یگان حفاظت امور اراضی استان مازندران بهصورت شبانهروزی و با جدیت در حال رصد اراضی کشاورزی هستند و با هرگونه تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری و احداث بنای غیرمجاز بدون اغماض برخورد خواهد شد.
نجفی از تمامی روستاییان و دهیاران خواست به عنوان حافظان بومی اراضی کشاورزی، در صورت مشاهده هرگونه عملیات ساختوساز غیرمجاز یا تغییر کاربری، مراتب را سریعاً از طریق مراجع قانونی، نیروی انتظامی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش دهند.