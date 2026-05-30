توزیع روزانه ۳ تن مرغ تنظیم بازاری در بهشهر
سه تن مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار روزانه در شهرستان بهشهر توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از تداوم توزیع روزانه سه تن مرغ منجمد تنظیم بازار در سطح این شهرستان طی خردادماه جاری و تشدید نظارت مستمر کارگروه ویژه تنظیم بازار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تنظیم بازار، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمتها و تأمین بهموقع نیاز شهروندان در دستور کار قرار گرفته و با همکاری کارگروه ویژه تنظیم بازار شهرستان شامل جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف در حال اجراست.
سید اسماعیل حسینی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی، افزود: رصد دقیق نحوه توزیع مرغ منجمد، بررسی عملکرد مباشرین، نظارت بر روند عرضه در فروشگاههای منتخب و پایش مستمر بازار، با جدیت در شهرستان بهشهر دنبال میشود تا کالا بهصورت مناسب، عادلانه و در چارچوب ضوابط به دست مصرفکنندگان برسد.
او ادامه داد: هماهنگی بین دستگاههای عضو کارگروه تنظیم بازار، نقش مؤثری در صیانت از حقوق مردم، کنترل بازار و پیشگیری از بروز اخلال در شبکه توزیع دارد و این روند تا تأمین کامل نیاز بازار تداوم خواهد داشت.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: توزیع هدفمند مرغ منجمد تنظیم بازار، علاوه بر کمک به ثبات قیمتها، موجب دسترسی آسانتر خانوارها به کالای اساسی و افزایش آرامش در بازار مصرف میشود.
حسینی با تأکید بر جایگاه راهبردی تنظیم بازار در بخش کشاورزی گفت: تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی از مهمترین مأموریتهای حوزه کشاورزی در راستای امنیت غذایی، حمایت از معیشت مردم و حفظ ثبات بازار است و استمرار این اقدامات، بستر لازم را برای مدیریت مؤثر بازار، رضایتمندی شهروندان و تقویت اعتماد عمومی فراهم میسازد.