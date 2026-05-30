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جعفری کارشناس مسکن و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد گفت: روند بازسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ آغاز شده و اقدامات قابل توجهی در حوزه تعمیرات جزئی و بازسازی انجام شده است.
به گزارش میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، حسین جعفری، کارشناس مسکن و شهرسازی، در برنامه میز اقتصاد با قدردانی از اقدامات انجامشده از سوی شهرداری تهران، بنیاد مسکن و گروههای جهادی در بازسازی واحدهای آسیبدیده، گفت: روند بازسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ آغاز شده و اقدامات قابل توجهی در حوزه تعمیرات جزئی و بازسازی انجام شده است، اما همچنان چالشهایی در این مسیر وجود دارد.
وی یکی از مهمترین چالشهای موجود را نبود فرماندهی واحد در حوزه بازسازی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر دسترسی به دادههای شفاف و یکپارچه درباره میزان خسارتها وجود ندارد و مشخص نیست چه تعداد واحد دارای خسارت جزئی، چه تعداد نیازمند مقاومسازی و چه تعداد نیازمند تخریب و نوسازی هستند. به گفته وی، مدیریت این فرآیند نیازمند یک سامانه یکپارچه و فرماندهی واحد است.
جعفری با اشاره به تعدد دستگاههای متولی بازسازی گفت: در تهران و هفت کلانشهر کشور، شهرداریها مسئولیت بازسازی را برعهده دارند و در سایر شهرها و مناطق، بنیاد مسکن متولی این امر است. با این حال، آمارها و اطلاعات اعلامی از سوی دستگاههای مختلف در برخی موارد با یکدیگر همخوانی ندارد که نشاندهنده ضعف در هماهنگی و مدیریت یکپارچه است.
این کارشناس مسکن با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران و بازسازی ذیل معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: این ستاد تاکنون جلساتی برگزار کرده و گزارشهایی از میزان خسارتها ارائه شده است، اما همچنان نیاز به سازوکاری وجود دارد که بتواند میان همه دستگاههای مسئول هماهنگی کامل ایجاد کند.
وی تأمین مالی را دومین چالش اصلی بازسازی مناطق آسیبدیده دانست و گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار واحد مسکونی در کشور نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند و حدود ۸ تا ۸.۵ هزار واحد نیز باید مقاومسازی شوند. همچنین حدود ۵ هزار خانوار به اسکان موقت نیاز دارند که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است.
جعفری با بیان اینکه در مقایسه با حدود ۱۲۰ هزار واحد آسیبدیده، تعداد خانوارهای نیازمند اسکان موقت چندان زیاد نیست، افزود: تأمین اعتبارات لازم برای این بخش باید در اولویت قرار گیرد تا خانوارهای آسیبدیده هرچه سریعتر به شرایط عادی زندگی بازگردند.
وی همچنین به موضوع خسارت اسباب و اثاثیه خانوارها اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها، حدود ۴۰ هزار خانوار در کشور نیازمند جبران خسارت لوازم و تجهیزات ضروری زندگی هستند. هرچند در برخی شهرها از جمله تهران اقدامات مناسبی در این زمینه آغاز شده، اما در بسیاری از مناطق همچنان چالش تأمین اعتبار و پرداخت خسارت وجود دارد.
کارشناس مسکن و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری تهران برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز بازسازی از ابزارهایی همچون تراکم تشویقی و تراکم شناور استفاده کرده است، اما در سایر شهرهای کشور همچنان مشکلات مالی پابرجاست و نیاز به حمایت و تأمین اعتبار از سوی دولت وجود دارد.