

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از پایش میدانی واحد‌های مرغداری این شهرستان در پی موج گرمای شدید و افزایش تنش دمایی در سالن‌های پرورش مرغ خبر داد و گفت: با توجه به افزایش کم‌سابقه دمای هوا در روز جمعه، کارشناسان اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با حضور در واحد‌های مرغداری فعال، وضعیت تنش حرارتی، عملکرد سیستم‌های تهویه و تجهیزات خنک‌کننده را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

سید اسماعیل علوی افزود: نتایج بازدید‌های میدانی نشان داد در برخی واحد‌های مرغداری، علی‌رغم اجرای اقدامات اولیه از جمله تنظیم سیستم تهویه، تأمین آب خنک و مدیریت شرایط سالن، به دلیل شدت گرما و افزایش دمای محیط، کنترل دمای داخلی سالن‌ها با دشواری مواجه شده و مواردی از تلفات ناشی از تنش گرمایی در گله‌ها مشاهده شده است.

او با تأکید بر ضرورت آمادگی واحد‌های پرورش طیور در برابر موج‌های گرمایی پیش‌رو تصریح کرد: مرغداران باید پیش از آغاز فصل گرما نسبت به بازبینی و سرویس کامل تجهیزات تهویه، خنک‌کننده‌ها، سیستم‌های تأمین آب و سایر امکانات کنترل دما اقدام کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

علوی گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری ضمن تداوم پایش و بازدید‌های میدانی، توصیه‌های فنی و لازم را به بهره‌برداران ارائه خواهد کرد تا شرایط مطلوب برای حفظ سلامت گله‌ها و استمرار تولید فراهم شود.