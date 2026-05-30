مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: ذخایر هسته‌ای یک نقطه اختلاف بین ایران و آمریکا است و برای کمک به حل آن آماده‌ایم.

اعلام آمادگی گروسی برای کمک به حل اختلافات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بین‌المللی چین (CGTN) در لندن و در جریان کارزار انتخاباتی خود برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل گفت: ما پیشرفت قابل توجهی در زمینه مواردی که باید در توافق هسته‌ای با ایران رسیدگی شود، داشته‌ایم.

او توضیح داد که دوره ۶۰ روزه می‌تواند امکان بررسی ابعاد مختلف پرونده هسته‌ای ایران و تسهیل دستیابی به توافق نهایی را فراهم کند.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد: امضای یک یادداشت تفاهم سرنوشت‌ساز میان ایران و آمریکا می‌تواند به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حل مساله هسته‌ای کمک کند.

گروسی افزود: از چنین یادداشت تفاهمی استقبال می‌کند، زیرا این توافق به آژانس فرصت می‌دهد وضعیت هسته‌ای ایران را بهتر درک کند.

او گفت: «ما به‌طور گسترده درگیر این وضعیت بوده‌ایم و به دنبال راه‌حلی دیپلماتیک، مسالمت‌آمیز و قابل قبول برای بحران برنامه هسته‌ای ایران هستیم؛ بنابراین فکر می‌کنم امضای این تفاهم‌نامه خبر خوبی خواهد بود، زیرا طبق اعلام‌ها، ۶۰ روز برای بررسی ابعاد هسته‌ای در نظر گرفته می‌شود؛ موضوعی که مدت‌هاست روی آن کار می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم سهم خود را در این روند ایفا کنیم.»