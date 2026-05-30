

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حسین نگهدار با بیان اینکه ۴ هزار تن کنسانتره دامی اردیبهشت ماه امسال در میان دامداران استان توزیع شد، گفت: این اقدام با هدف بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های دامی، افزایش بهره‌وری در واحد‌های دامداری و ساماندهی فرآیند توزیع نهاده‌ها انجام شده است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز دامداران افزود: در راستای بهبود مدیریت مصرف خوراک دام، ارتقای بهره‌وری تولید و اصلاح سازوکار توزیع نهاده‌های دامی، در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۴ هزار تن کنسانتره دامی در سطح استان مازندران تولید و میان دامداران توزیع شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این اقدام با نظارت دقیق بر فرآیند تولید و کیفیت نهاده‌ها انجام گرفته است، ادامه داد: فعالیت کارخانجات خوراک دام استان، فرآیند تولید کنسانتره به طور مستمر پایش و پس از تأیید کیفیت توسط کمیته کنترل کیفیت خوراک دام، نسبت به توزیع آن از طریق شبکه رسمی عوامل توزیع‌کننده نهاده‌های دامی در سراسر استان اقدام می‌شود

نگهدار گفت: توزیع این میزان کنسانتره با مشارکت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال در بخش دامداری انجام شد تا نهاده‌ها به شکل هدفمند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار بهره‌برداران واقعی قرار گیرد و از بروز اختلال در تأمین خوراک دام جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: تقویت نظام نظارتی بر تولید و توزیع نهاده‌های دامی، حمایت از فعالیت تشکل‌های تخصصی و هدایت صحیح منابع، از جمله راهبرد‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی مازندران در راستای افزایش بهره‌وری واحد‌های دامداری و کاهش هزینه‌های تولید است.