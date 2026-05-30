مدیرعامل اسبق سایپا، معتقد است تأخیر در اصلاح قیمتها، هزینههای سنگین مالی و سالها قیمتگذاری دستوری باعث شده افزایش نرخ محصولات نه به سودآوری، بلکه به ابزاری برای جبران بخشی از زیانهای انباشته خودروسازان تبدیل شود.
سعید مدنی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، قیمتگذاری دستوری را یکی از اصلیترین عوامل بروز مشکلات صنعت خودرو دانست و گفت: قیمتگذاری دستوری از ابتدا به یکی از ریشههای اصلی بحران در صنعت خودرو تبدیل شد و عملاً سود حاصل از تولید را به جای خودروسازان، نصیب واسطهها و دلالان کرد.
وی اضافه کرد: سالها این تصور وجود داشت که ثابت نگه داشتن قیمت خودرو به نفع مردم است، در حالی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب سوداگران رفت و تقاضای کاذب گستردهای در بازار ایجاد کرد.
مدنی گفت: بسیاری از متقاضیان خودرو مصرفکننده واقعی نبودند و تنها برای کسب سود از اختلاف قیمت بازار و کارخانه اقدام به ثبتنام میکردند. همین موضوع باعث شد میلیونها نفر در طرحهای فروش خودرو ثبتنام کنند، در حالی که بخش عمده این تقاضا واقعی نبود.
وی تأکید کرد: اگر قیمت خودرو در زمان مناسب آزاد میشد، قیمت نهایی برای مصرفکننده واقعی بین نرخ کارخانه و بازار قرار میگرفت و در عین حال حاشیه سود مناسبی نیز نصیب خودروساز میشد.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: در چنین شرایطی سرمایهها به جای ورود به بازار خودرو و سوداگری، به سمت بازار سرمایه و سهام خودروسازان هدایت میشد و صنعت خودرو نیز امکان توسعه و سرمایهگذاری پیدا میکرد.
وی با اشاره به تأخیرهای مکرر در صدور مجوز افزایش قیمت خودرو گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که افزایش قیمتها معمولاً با چند ماه یا حتی بیش از یک سال تأخیر اعمال میشود. در این فاصله، خودروسازان برای تأمین نقدینگی ناچار به دریافت تسهیلات بانکی و تحمل هزینههای مالی سنگین میشوند.
مدنی افزود: وقتی افزایش قیمت با تأخیر اجرا میشود، درآمد حاصل از آن نیز صرف جبران زیانها و بدهیهای گذشته میشود و تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت مالی شرکتها ندارد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی نیز قیمت خودرو باید بهتدریج و تحت نظارت آزاد شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، خودروسازان بتوانند از فشار مالی خارج شوند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت باید از مداخله مستقیم در مدیریت خودروسازان فاصله بگیرد و نقش خود را به نظارت، حمایت و هماهنگی محدود کند؛ زیرا ادامه سیاستهای فعلی نهتنها مشکلات صنعت خودرو را حل نکرده، بلکه بر حجم زیانها و بدهیهای این صنعت افزوده است.
مدنی با اشاره به تغییر الگوی سرمایهگذاری در اقتصاد کشور و افزایش شکاف طبقاتی گفت: امروز بخش قابل توجهی از نقدینگی به جای ورود به تولید، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکند.
به گفته وی، افزایش شدید قیمت خودروهای لوکس و گرانقیمت نشانهای از همین روند است.
وی افزود: امروز ارقام نجومی برای برخی خودروها مطرح میشود. خودروهایی با قیمتهای بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در بازار مشتری دارند، در حالی که بخش قابل توجهی از مردم برای خرید خودروهای معمولی با مشکل مواجه شدهاند. این وضعیت نشان میدهد شکاف طبقاتی به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته است.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: سرمایههایی که میتوانست وارد بخش تولید شود، امروز به سمت خرید و فروش خودرو، مسکن و سایر بازارهای غیرمولد هدایت شده است. در حالی که اگر این منابع در مسیر تولید قرار میگرفت، میتوانست به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر شود.