مسئول برگزاری پویش طلا و ستاد پشتیبانی از جنگ استان قزوین: این پویش فردا شب دهم خرداد در مصلی مهدیه قزوین با حضور مهمانان کشوری برگزار می شود .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قورچی بیگی مسئول برگزاری پویش طلا و ستاد پشتیبانی از جنگ در خبر 20 شبکه قزوین گفت: مراسم جشن دهه ولایت و پویش همدلی طلایی روز یکشنبه دهم خرداد ماه ساعت ۲۱ در مهدیه قزوین با حضور مردم شریف استان، مسئولان و با اجرای مهمانان برجسته کشوری برگزار شود.
وی افزود: این مراسم با هدف جمعآوری زیورآلات از جمله طلا، نقره و نذورات نقدی برای پشتیبانی از جبهه جنگ، بازسازی مناطق آسیبدیده استان و ترویج فرهنگ مواسات و همدلی برگزار خواهد شد.
مسئول پویش همدلی طلایی با اشاره به تعامل با بانوان شاخص استان برای دعوت عمومی مردم و تبیین اهداف این پویش، تصریح کرد: تلاش بر این است که این برنامه با همکاری بانوان دستگاهها، نهادها و مجموعههای مختلف استان به شکلی گسترده و مردمی برگزار شود.