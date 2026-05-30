

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پوشش چهار هزار هکتار از شالیزار‌های استان با مشارکت ۴۰ کارشناس خبر داد و گفت: طرح جهش تولید و برنامه‌ریزی برای افزایش کمی و کیفی برنج با حمایت ستاد اجرائی فرمان امام (ره) در دست اجراست.



هادی باقری، افزود: با توجه به گستردگی و اهمیت فوق‌العاده این طرح، لازم است در جلسات مستمر، مسائل و مشکلات موجود بررسی شده و نسبت به احصاء راهکار‌هایی جهت پیشرفت هر چه بیشتر آن اقدام کرد.



او با بیان اینکه امسال چهار هزار هکتار از شالیزار‌های استان با بکارگیری حدود ۴۰ کارشناس در ۱۸ شهرستان و ۳۷ مرکز جهاد کشاورزی تحت پوشش قرار دارد، ابراز امیدواری کرد با توجه به برنامه‌های تدوینی و حمایت‌های قابل توجه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، تولید برنج در استان امسال افزایش کمی و کیفی داشته باشد



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تداوم طرح جهش تولید در شالیزار‌های مازندران به همت کارشناسان ستادی و مراکز جهاد کشاورزی دهستانها، نیازمند برگزاری مستمر نشست‌های کارشناسی و رفع موانع اجرایی است به گونه‌ای که در سال آینده سطوح بیشتری از شالیزار‌ها تحت پوشش این طرح قرار گیرد.