مردم مقاوم و مصمم آذربایجان غربی در نود و یکمین شب از شبهای تجمعات ملت ایران، بار دیگر بر ادامه راه امام شهید و شهدای گرانقدر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم بصیر و غیور آذربایجان غربی با حضور حماسی خوددر نود و یکمین تجمع شبانه، اقتداری ستودنی را به نمایش گذاشتند.

استمرار حضور شبانه مردم استان بلندقامت آذربایجان غربی در خیابان و تجلی اتحاد و اقتدار ملی حاوی این پیام است که در برابر تهدیدات دشمنان متخاصم و متهاجم همچنان مقاوم و مصمم ایستاده ایم.

شرکت کنندگان در این تجمعات با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر انقلاب بر ایستادگی در راه حفظ وطن و حراست و پاسداری از آن، تأکید کردند.