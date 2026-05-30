به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام وزارت نیرو، اجرای این طرح می‌تواند حداقل ۱۰۰۰ مگاوات از بار شبکه را مدیریت کند که معادل ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر است. این میزان صرفه‌جویی، به معنای جلوگیری از خاموشی حداقل ۵۰۰ هزار خانوار ایرانی یا شهری به وسعت مشهد خواهد بود.

معاون وزیر نیرو در این باره اعلام کرد: برای حل این مسئله سه راهکار مطرح است: بازگشت مجدد طرح تغییر ساعت به دولت، تصویب مستقیم طرح تغییر ساعت رسمی در مجلس و یا ارائه طرحی جدید برای مدیریت مصرف انرژی.