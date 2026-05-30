بعد از ۱۳ سال انتظار ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به بهرداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در آئین افتتاح دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه گفت: این ساختمان با زیربنای چهار هزار متر مربع و همراه با محوطه و ساختمان‌های جانبی در مجموع در شش هزار متر مربع ساخته شده و برای احداث و تجهیز آن سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و وزارت نفت هزینه شده است.

رقیه پناهی با بیان اینکه در این مجموعه دندان پزشکی ۷۸ یونیت دندانپزشکی مستقر خواهد شد و خدمات آموزشی درمانی و تخصصی به مردم ارائه می‌شود افزود: خدمات این مرکز به دلیل آموزشی درمانی بودن با تعرفه‌های بسیار کمتر از مراکز خصوصی ارائه خواهد شد تا اقشار کم‌برخوردار نیز بتوانند از خدمات تخصصی دندانپزشکی بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: از مجموع ۳۰ طرح نیمه‌تمام دانشگاه تاکنون ۱۸ طرح به بهره‌برداری رسیده است که یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها دانشکده دندانپزشکی یاسوج است که پس از ۱۳ سال انتظار امروز افتتاح شد.

رقیه پناهی با بیان اینکه در آینده نزدیک دانشکده بهداشت و پرستاری نیز تکمیل و افتتاح می‌شود، افزود: با بهره برداری از این دو طرح، سرانه فضای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دو برابر افزایش می‌یابد.