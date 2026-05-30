به گزارش میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در برنامه میز اقتصاد از تشکیل ۱۳۰ هزار پرونده کارشناسی و ارزیابی خسارت در ۲۴ استان کشور خبر داد و گفت: در تمامی استان‌های درگیر، ستادهای بازسازی فعال هستند و روند ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با جدیت دنبال می‌شود.

جودی با بیان اینکه بازسازی شهرها و روستاهای آسیب‌دیده خارج از کلان‌شهرها بر عهده بنیاد مسکن است، افزود: تاکنون یک‌هزار و ۳۶۰ واحد نیازمند احداث مجدد و ۹۲ هزار واحد نیازمند تعمیر شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع ۹۲ هزار واحد تعمیری، تاکنون تعمیر ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد به طور کامل به پایان رسیده که نشان‌دهنده پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی در این بخش است. از این تعداد، حدود ۴۰ هزار واحد دارای خسارت‌های جزئی از جمله آسیب به در و پنجره بوده‌اند و حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد نیز نیازمند تعمیرات اساسی‌تر بوده‌اند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به مشارکت مردم، خیرین و نهادهای حمایتی در روند بازسازی گفت: بخشی از مالکان شخصاً نسبت به انجام تعمیرات اقدام کرده‌اند و هزینه‌ها پس از ارائه مستندات و فاکتورها در حال پرداخت است.

وی درباره اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: در مجموع ۴۰۰ خانوار در کشور نیازمند اسکان موقت تشخیص داده شدند که تمامی آنها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک مسکن معرفی شده‌اند. تاکنون ۲۰۰ خانوار موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و برای ۲۰۰ خانوار دیگر نیز مراحل پرداخت در حال انجام است.

جودی ابراز امیدواری کرد که طی ۱۰ روز آینده تمامی متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کنند و هیچ پرونده معوقی در این زمینه باقی نماند.

وی همچنین از تدوین بسته حمایتی برای تأمین لوازم و اسباب ضروری خانوارهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: با همکاری نهادهایی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و کمیته امداد، اعتبارات لازم برای تأمین لوازم ضروری زندگی خانوارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن درباره تأمین منابع مالی بازسازی واحدهای نیازمند نوسازی و تعمیرات اساسی نیز گفت: پیش‌نویس مصوبه مربوط به جبران خسارت و تأمین اعتبارات بازسازی حدود یک ماه پیش به دولت ارسال شده و مراحل قانونی خود را طی کرده است. امیدواریم تا هفته آینده تکلیف اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی و تعمیرات اساسی این واحدها نهایی و ابلاغ شود.

جودی در پایان با اشاره به سازوکار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه بازسازی خاطرنشان کرد: ستاد ملی بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و در وزارت راه و شهرسازی نیز هر هفته نشست‌های منظم با حضور نمایندگان ۲۴ استان برگزار می‌شود تا روند پیشرفت پروژه‌ها و چالش‌های موجود بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.