با حضور حدود ۹۰۰ مربی پیشدبستانی و موسس؛
دوره آموزشی تربیت و یادگیری ویژه مربیان پیشدبستانی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به اینکه دوره آموزشی تربیت و یادگیری ویژه مربیان پیش دبستانی سراسر استان از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد، گفت: در این دوره حدود ۹۰۰ مربی پیش دبستانی و موسس حضور دارند.
احسان منصوری افزود: این دوره ۳۴ ساعته و حضوری است که مربیان پیش دبستانی درباره مفاهیم قصهگویی، شعرخوانی، سرود، نمایش خلاق و مباحث هنری و ادبی آموزش میبینند.
او گفت: امید است با برگزاری این دورهها گام بلندی در راستای همافزایی، تربیت و یادگیری مربیان برداشته شود تا در سال تحصیلی آینده مربیان پیش دبستانی با آمادگی و همافزایی بیشتری حضور پیدا کنند.