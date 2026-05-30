به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به اینکه دوره آموزشی تربیت و یادگیری ویژه مربیان پیش دبستانی سراسر استان از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد، گفت: در این دوره حدود ۹۰۰ مربی پیش دبستانی و موسس حضور دارند.

احسان منصوری افزود: این دوره ۳۴ ساعته و حضوری است که مربیان پیش دبستانی درباره مفاهیم قصه‌گویی، شعرخوانی، سرود، نمایش خلاق و مباحث هنری و ادبی آموزش می‌بینند.

او گفت: امید است با برگزاری این دوره‌ها گام بلندی در راستای هم‌افزایی، تربیت و یادگیری مربیان برداشته شود تا در سال تحصیلی آینده مربیان پیش دبستانی با آمادگی و هم‌افزایی بیشتری حضور پیدا کنند.