مردم غیرتمند ارومیه در نود و یکمین شب از شبهای پایداری برپاسداری از نظام، انقلاب و ایران تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قشرها وگروههای مختلف مردم ارومیه باردیگر با حضور گسترده درخیابان امام و میدان ولایت فقیه بر ایستادگی بر عهد و پیمان خود با رهبرانقلاب و پاسداری از نظام و انقلاب تاکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمعات شبانه مقابله با تمامی توطئههای دشمنان و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم را خواستار شدند.
مردم غیرتمند ارومیه دراین تجمع نیز با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای حماسی ، بر وحدت، انسجام ملی، همبستگی، مقاومت و پایداری در برابر تهدیدات خارجی تأکید کردند.