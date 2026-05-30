معاون رئیسجمهور با اشاره بر ضرورت برونسپاری و کوچکسازی دولت گفت: فاصله گرفتن حداکثری از تصدیگری دولتی و واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی نتایج بسیار خوبی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علاءالدین رفیعزاده روز شنبه در بازدید از مرکز خیریه مهرانه استان زنجان در زمینه درمان بیماران سرطانی بر ضرورت برونسپاری و کوچکسازی دولت اشاره کرد و گفت: طبق تئوریهای نوین مدیریت در سطح جهان، بخش دولتی باید تا حد امکان کوچکسازی و کارها به بخش خصوصی یا خیریهها واگذار شود.
وی با بیان اینکه فضای خیریه مهرانه فاقد بوی دولت و نگاه کارمندی است، افزود: موفقیت و پویایی مشاهده شده در این مجموعه، ناشی از اداره آن با عشق و نگاه غیردولتی است که در تضاد کامل با ساختارهای خشک و رسمی دولتی قرار دارد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: تغییر ساختار از دولتی به خصوصی یا اداره کردن دولت به سبک بخش خصوصی، فرآیندی زمانبر و دشوار است.
وی ادامه داد: مجموعه مورد بازدید به عنوان یک «فرهنگساز» معرفی شده است که میتواند الگویی برای تغییر نگرش در مدیریت کشور باشد.
رفیع زاده با اشاره به نمودارهای هزینهکرد و پیچیدگیهای اداری در وزارتخانهها، تأکید کرد: در این مجموعه، خبری از پیچیدگیهای زائد نیست و همه چیز بر پایه کمک و مشارکت استوار است.
وی با بیان اینکه حرکت به سمت مدلهای مدیریتی مردممحور و غیردولتی برای افزایش کارایی و ارتقای کیفیت خدمات ضروری است، گفت: پیشنهاد اصلی، انتقال خدمات به بخشهای غیردولتی، خیریهها و نهادهای مردمنهاد است تا خدمات با قیمت تمامشده واقعی و با محوریت مردم ارائه شوند.