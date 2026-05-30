تیم‌های فوتبال بندر آستارا و چوکای تالش مقابل حریفان خود شکست خوردند و نتیجه را به آنها واگذار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و از گروه اول این رقابت‌ها تیم بندر آستارا عصر امروز در ورزشگاه وحدت این شهر به مصاف تیم فولاد هرمزگان رفت که این دیدار با برد ۳ بر یک تیم مهمان به پایان رسید.

همچنین از گروه دوم این رقابت‌ها نیز تیم چوکای تالش در ورزشگاه پوریای ولی این شهر به مصاف تیم دنای یاسوج رفت که این دیدار در پایان باشکست یک بر صفر سبز پوشان چوکای تالش همراه شد.