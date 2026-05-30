براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوای مشهد در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم برای همه افراد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس دادههای امروز، شنبه نهم خرداد مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی میانگین کیفیت هوای کلانشهر مشهد،شاخص لحظهای هوای مشهد امروز با ثبت عدد ۲۰۳ در شرایط بنفش و بسیار ناسالم برای همه افراد قرار گرفت، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
هماکنون کیفیت هوا در مناطق وحدت، الهیه، مفتح و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.
کیفیت هوای مناطق ساختمان، ویلا، سجاد، طرق، هفت حوض، کریمی و چمن هم در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
کیفیت هوا در مناطق رسالت، تقی آباد و سرافرازان نیز در وضع زرد و قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوهای) است.