به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل آبفا مازندران در بازدید از طرح حفر چاه در مجتمع آبرسانی معلم‌کلا شهرستان ساری با اشاره به ضرورت رفع افت فشار آب در روستا‌های تحت پوشش این مجتمع آبرسانی گفت: این چاه با هدف ارتقای توان تولید به عمق ۸۰ متر با قراردادی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال حفر شده و قرار است با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای و دریافت مجوز‌های لازم طی دو مرحله در عمق ۱۲۰ و ۱۴۰ متر حفاری شود.

بهزاد برارزاده افزود: با اتمام این طرح و تجهیز و بهره برداری از آن، ظرفیت تولید آب منطقه ۱۵ لیتر در ثانیه افزایش می‌یابد که این حجم از تولید، پایداری آب شرب هزار خانوار تحت پوشش این مجتمع را تضمین خواهد کرد.

او ادامه داد: طرح اصلاح خط انتقال این مجتمع آبرسانی به طول ۳۵۰ متر همچنین احداث اتاقک دیزل، محوطه سازی، تابلو برق، رنگ آمیزی مخزن و نصب سیستم امنیتی نیز با قراردادی معادل ۵۹ میلیارد ریال در دست اجراست.

به گفته برارزاده با اجرای این عملیات و افزایش توان انتقال، یکی از مطالبات جدی مردم منطقه در خصوص مقابله با کم‌آبی و افت فشار محقق خواهد شد.