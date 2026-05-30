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سرپرست حجاج ایرانی از اهتمام سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری برای تسهیل حضور ایرانیان خارج از کشور در مناسک حج خبر داد و گفت: با همفکری فعالان این حوزه، زمینه بهرهمندی ایرانیان مقیم خارج از کشور از این سفر معنوی فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش حجاج ایرانی خارج از کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، حجتالاسلام والمسلمین میراحمدی، معاون بینالملل بعثه مقام معظم رهبری و جمعی از حجاج ایرانی خارج از کشور در هتل بلدالطیب مکه مکرمه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی در این همایش با اشاره به اینکه تمامی فعالیتهای انجامشده در مسیر خدمت به زائران و جامعه اسلامی باید با نیت الهی همراه باشد، اظهار کرد: ایمان و عمل صالح زمینهساز «حیات طیبه» است و هر اقدامی که برای رضای خداوند انجام شود، آثار و برکات ماندگاری در زندگی فردی و اجتماعی انسان خواهد داشت.
وی با بیان نمونههایی از نقشآفرینی ماندگار ایرانیان در نقاط مختلف جهان، اظهار کرد: ایرانیان در هر منطقهای که حضور یافتهاند، با رفتار شایسته، دینداری و خدمت به مردم توانستهاند منشأ اثر باشند و جایگاه اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی کسب کنند.
وی در ادامه، شناخت نیازهای مخاطبان را یکی از مهمترین اصول فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی دانست و گفت: موفقیت در هر برنامه فرهنگی و اجتماعی نیازمند شناخت دقیق شرایط، نیازها و روحیات مخاطبان است. تجربه موفق برخی فعالان فرهنگی در کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که نیازسنجی صحیح میتواند زمینهساز اقدامات موثر و ماندگار باشد.
سرپرست حجاج ایرانی با تاکید بر لزوم استفاده از شیوههای جذاب و امیدآفرین در ارتباط با مردم، به توصیه پیامبر اکرم(ص) به مبلغان اسلامی اشاره کرد و افزود: برخورد کریمانه، استفاده از ادبیات امیدبخش و پرهیز از سختگیری، از مهمترین عوامل جذب دلها و گسترش ارزشهای دینی است.
وی همچنین از اهتمام سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری برای تسهیل حضور ایرانیان خارج از کشور در مناسک حج سخن گفت و ابراز امیدواری کرد با همکاری و همفکری فعالان این حوزه، زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر ایرانیان مقیم خارج از کشور از این سفر معنوی فراهم شود.
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت نیز با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج گفت: سال گذشته امکان استفاده این عزیزان از ظرفیت انتقال اولویتهای حج فراهم شد، اما ارائه خدمات بهصورت واسطهای با برخی مشکلات همراه بود؛ از این رو امسال با هماهنگی نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، سازمان حج و زیارت بهصورت مستقیم مسئولیت ثبتنام و ارائه خدمات به این زائران را برعهده گرفت.
علیرضا رشیدیان افزود: تاخیر در صدور برخی ویزاها، محدودیتهای پروازی و تغییرات ناگهانی در برنامهها از جمله مشکلاتی بود که در مسیر خدمترسانی وجود داشت و از زائران بابت کاستیهای احتمالی عذرخواهی میکنیم.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به شرایط خاص ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و گفت: موضوعاتی مانند هماهنگیهای شغلی، دریافت مرخصی، برنامهریزی سفر و مسائل مرتبط با پروازها از جمله نکاتی است که باید در برنامهریزیهای آینده مورد توجه جدیتر قرار گیرد.
وی از برنامهریزی برای توسعه خدمات عمره ویژه ایرانیان خارج از کشور نیز خبر داد و اظهار امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساختهای لازم، این گروه از هموطنان بتوانند در آینده از خدمات منظمتر و گستردهتری در حوزه حج و عمره بهرهمند شوند.
در ابتدای این همایش، حجتالاسلام والمسلمین منصور میراحمدی، معاون بینالملل بعثه مقام معظم رهبری، گفت: توفیق خدمتگزاری به ایرانیان، بهویژه هموطنان مقیم خارج از کشور، برای مجموعه بعثه مقام معظم رهبری افتخاری بزرگ است و برگزاری این نشست در درجه نخست با هدف تکریم و قدردانی از این عزیزان انجام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین منصور میراحمدی با اشاره به اهداف این همایش افزود: ایجاد بستری برای گفتوگو، تبادل نظر و شنیدن دیدگاهها و پیشنهادهای حجاج ایرانی خارج از کشور از مهمترین اهداف این نشست است تا بتوان از تجربیات و نظرات آنان در بهبود خدمات و برنامهریزیهای آینده بهره گرفت. برگزاری چنین نشستهایی میتواند زمینه ارتباط موثرتر و شناخت دقیقتر نیازهای ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند.
وی در پایان با آرزوی عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران، سلامتی و موفقیت رهبر معظم انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع از میهن، ابراز امیدواری کرد این نشست منشأ خیر و برکت برای ارتقای خدمات به ایرانیان خارج از کشور در حوزه حج و زیارت باشد.
آغاز برنامهریزی برای میزبانی بهتر از ضیوف الرحمن
وزارت حج و عمره عربستان سعودی همزمان با اختتامیه سالانه مراسم «ختامه مسک»، مراحل برنامهریزی حج ۱۴۴۸ هجری را به دفاتر امور حجاج ارائه داد. در این مراسم با حضور وزیر حج این کشور، ضمن تجلیل از برندگان جایزه «لبیتم»، از دفاتر امور حجاج و خطوط هوایی برتر کشورهای مختلف، از جمله ترکیه، مالزی، مصرو عراق، به دلیل ارائه خدمات ممتاز در حج ۱۴۴۷ تقدیر شد.
توفیق الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان، در این مراسم گفت: این وزارتخانه با در نظر گرفتن شور حج، از اکنون آمادگیهای خود را برای میزبانی از زائران در موسم حج ۱۴۴۸ آغاز کرده است. مجموعهای از طرحهای جدید در دستور کار قرار دارد که شامل بسته جامع خدمات در مشاعر مقدسه، بهبود شرایط اسکان در مکه و مدینه و همچنین توسعه بستههای خدماتی حجبه سه سطح متمایز است. تغییرات با هدف ارتقای تجربه زائران و اجرای برنامههای آموزشی ویژه برای اعضای دفاتر امور حجاج صورت میگیرد.
ربیعه با اشاره به استفاده گسترده از فناوریهای نوین گفت: استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی عملکردها، کمک کرده است تا دقیقترین تحلیلها از کیفیت خدمات استخراج شود. هدف نهایی این جایزه، همسویی با چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان و ایجاد استانداردهای جهانی در میزبانی از ضیوف الرحمن است.
تقدیر از برندگان جایزه «لبیتم»؛ رقابت جهانی در خدمترسانی
جایزه «لبیتم» که به منظور ترویج رقابت و بهبود کیفیت خدمات به زائران تدوین شده است، در این مراسم به چند سازمان و نهاد اهدا شد. این جوایز در دستهبندیهای الماس، طلا، نقره و برنز اعطا میشود.
در بخش دفاترامور حجاج و خدمات زمینی نتایج به شرح زیر بود:
جایزه الماس: دفاتر امور حجاج کشورهای مالزی، عراق و اتیوپی.
جایزه طلا: دفاتر کشورهای جیبوتی، کامرون و ترکیه.
جوایز نقره و برنز: به نمایندگانی از کشورهای مصر، الجزایر، تونس، سنگاپور، مراکش و عمان اهدا شد.
همچنین در بخش حملونقل هوایی، شرکتهای هواپیمایی سعودی، فلایناس، مالزی، خاورمیانه لبنان وبرونئی به عنوان خطوط هوایی برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.