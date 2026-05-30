شکوه حضور گیلانیان در نودمین شب از شبهای وحدت و اتحاد ملی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
، فرزندان دیار میرزا در نودمین شب حماسه حضور در میدان شهدای ذهاب رشت گرد هم آمدند تا ضمن بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح، اتحاد، وحدت و همدلی خود برای وطن تا پای جان را به جهانیان مخابره کنند.
مردم ولایت مدار در این اجتماع با اقامه نماز استغاثه از صاحب الزمان (عج) برای پیروزی و نصرت ایران اسلامی برابر فرعونیان زمان دعا کردند.
فرزندان دیار میرزا به سان گذشته بار دیگر با حضور پرشور و شعورشان به میدان آمدند تا به جهانیان بگویند ریشه در خاک دارند و تا پای جان، پای آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
