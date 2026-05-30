رئیس شورای اسلامی زردین:همایش پیاده‌روی خانوادگی روستای زردین، با هدف ترویج سلامت و نشاط اجتماعی و همچنین پاسداشت میراث فرهنگی، با حضور پرشور مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آخوندی با اشاره به برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در روستای زردین، افزود:این رویداد که به مناسبت عید سعید قربان و هفته ولایت و امامت، با شعار شناخت و نجات کاریز‌ها و قنوات، به عنوان میراث باستانی و حیاتی منطقه، برگزار شد برای شرکت کنندگان، جنبه فرهنگی و آموزشی نیز داشت.

وی ادامه داد: در این همایش، شرکت کنندگان مسیر پیاده‌روی از مسجد جامع زردین و تا استخر باغستان مسیری به طول، تقریبا ۴ کیلومتر را پیاده روی کردند.

رئیس شورای اسلامی زردین گفت: این همایش با همکاری شورای اسلامی و دهیاری زردین، اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت، هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان تفت و نمایندگی ورزش و جوانان بخش نیر برگزار شد.