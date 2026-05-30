

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف این دانشگاه بازدید میدانی کرد.

امیر دریادار سیاری در این بازدید، ضمن حضور در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، کارگاهی و زیرساخت‌های علمی دانشگاه، از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، دستاورد‌ها و روند فعالیت‌های آموزشی و تربیتی این دانشگاه قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، بررسی آخرین وضعیت تجهیزات و فرآیند‌های آموزش تخصصی دریایی پایه از محور‌های اصلی این بازدید بود.

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش، معاون تربیت و آموزش ارتش، فرماندهان دانشگاه‌های افسری آجا و دیگر مسولان امیردریادار سیاری را در این بازدید همراهی کردند.