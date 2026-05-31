پخش زنده
امروز: -
کتاب حاضر دربردارنده متن خطبهی غدیر به همراه ترجمه و مقدمهای کوتاه به قلم سید مهدی شجاعی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، استاد شجاعی مقدمه نسبتا مفصلی برای کتاب نوشته که هویت ارزشمند و جایگاه آسمانی این خطبه را برای همیشه مسلمانان روشن میکند و مقام این فرمایشات را در رستگاری تاریخی بشر به تصویر میکشد. خواندن این مقدمه بیشک اهمیت متن پیش روی مخاطب را روشنتر میکند و ارزش واقعیاش را بیشتر و بهتر مینمایاند.
در بخشی از این مقدمه میخوانیم:
«طبیعیترین توقع و بدیهیترینانتظار ایناست که پیامبر خاتم، لااقل وقتیسفر جاودانه خود را نزدیک میبیند و در آستانه رحلت قرار میگیرد - اگر شده در قالب وصیت- تکلیف مردم را در مورد ولایت و سرپرستیشان بعد از وفات خود روشنکند. وقتی بناست که پس از انجامو اتمام مأموریت او، مسیر ارسال رسل از آسمان به زمین مسدود شود، آیا رابطه آسمان و زمینبهکلی قطع میگردد؟ و مردمی که در فاصله زمانی میان خاتمه حیات پیامبر (ص) و خاتمه حیات جهان، بهدنیا میآیند، بی مسئولیت و بلا تکلیفند؟ یا نیازی به معل و مربی و هادی و سرپرست ندارند؟
ما با توقع رسیدن به پاسخ این سؤالات است که از گذرگاه تاریخ عبور میکنیم و خودمان را به روزهای پایانیعمر پیامبر (ص) میرسانیم تا تکلیفمان را پس از رحلت ایشان بدانیم.
با وجود منابع تاریخی بیشمار، عبور از اماکن و ادوار و رسیدن به نقطهای خاص از زمان و مکان، چنداندشوار نیست؛ و خوشبختانه زمان رسیدنمان بهمقصد هم کاملاً بهموقع است. زمانیاست که خداوند پروانه رحلت پیامبرشرا صادر کرده و بهاو فرمانداده که برای گزاردن آخرینحج خود، عازم خانه خدا شود و همزمان تمامی مسلمانان را از همه نقاط عالم به انجام این مناسک در رکاب رسول، فرابخواند، تا او آخرین و مهمترین بخش رسالتش را بهانجام برساند و در گستردهترین و پرشمارترین تجمّع مسلمین، تکالیف سرپرستیو امامت مردم، پساز خود را تبیینکند و چگونگی ارتباط و اتصال میانخدا و مردم، پساز تعطیلی قسمت ارسال رسلرا با صریحترین و روشنترین و همهفهمترین زبان و بیان، بههمگان بفهماند و مسؤلیت انتقال این پیامها و مفاهیم و تعاریف و تکالیف به همه انسانهای آینده و نیامده را بر دوش حاضران و ناظران اینصحنه بنشاند. زمان، مقطعیاست میاندو سفر تکرار ناپذیر پیامبر خاتم: سفر حج (حجةالوداع) و سفر آخرت. مکان، نقطهایاست بهنام غدیرخم در فاصله میانمکه که خانه خداست و مدینهکه خانه پیامبر اوست.
اکنون به یقین همگی کنجکاو و مشتاق شنیدن آخرین و مهمترین حرفهای پیامبرید و دستیافتن به پاسخ اصلیترین سؤال بشری...»
گزیده کتاب: به چه کمال و سعادتی میرسید انسان اگر به فرمان خدا و رسولش گوش جان میسپرد و از شیطان بی صفت فریب نمیخورد و گندم را به ایمان مرجح نمیشمرد و از اقامت در بهشت ولایت، محروم نمیگشت و برخاکستر تباهی و ظلالت و مذلت نمینشست؟! پاسخ صریح و آشکار خداوند متعال به این سوال این است "اگر که مردم پس از ارتحال پیامبر سر میسپردند به ولایت علی، امیرالمومنین (ع) من درهای جهنم را میبستم و الی الابد بسته نگه میداشتم. "