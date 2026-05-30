پخش زنده
امروز: -
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: برق تحویلی به صنایع سیمانی در اردیبهشت و خرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۶.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به روند تأمین برق صنایع سیمانی اعلام کرد: با وجود آنکه این صنایع در اجرای تکالیف ذیل ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و استفاده از ظرفیتهای بازار برق از جمله تابلو برق آزاد، برق سبز و گواهی صرفهجویی عملکرد مطلوبی نداشتهاند، اما برق تحویلی به آنها در اردیبهشت و خرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۶.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بررسی آمار تأمین برق صنایع سیمانی نشان میدهد با وجود عدم بهرهبرداری مناسب این صنایع از ظرفیتهای قانونی و بازارمحور پیشبینیشده برای تأمین برق پایدار، میزان برق تحویلی به آنها در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو بیان کرد: در اردیبهشت امسال، برق تحویلی به صنایع سیمانی در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۱۶.۵ درصد افزایش داشته و این روند در خرداد نیز ادامه یافته، بهگونهای که میزان برق تحویلی در خرداد امسال د رمقایسه با خرداد سال گذشته ۱۵.۵ درصد بیشتر بوده است.
رجبی مشهدی ادامه داد: این در حالی است که صنایع سیمانی به تکالیف ذیل ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بهطور کامل عمل نکردهاند و همچنین از ظرفیتهای ایجادشده درتابلوهای بورسی برق آزاد، برق سبز و گواهی صرفهجویی نیز به شکل مطلوب و مؤثر استفاده نکردهاند.
وی با بیان اینکه با وجود این شرایط، تأمین برق این صنایع بهصورت حداکثری انجام شده است، تصریح کرد: میزان محدودیت اعمالشده برای صنایع سیمانی در پایان اردیبهشت و همچنین در خردادماه کمتر از ۵ درصد بوده است که این موضوع نشاندهنده همراهی شبکه برق کشور در تأمین نیاز این بخش تولیدی است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید کرد: صنایع سیمانی برای دستیابی به برق پایدار و کاهش آسیبپذیری در دورههای اوج مصرف باید دو اقدام اساسی را با جدیت دنبال کنند؛ نخست، اجرای تکالیف مقرر در ذیل قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و دوم، استفاده مؤثر از ظرفیت تابلوهای بورسی برق بهمنظور جبران محدودیتها، پایش وضعیت مصرف و تأمین مطمئنتر برق مورد نیاز.
رجبی مشهدی گفت: بهرهگیری از سازوکارهای قانونی و بازار برق، علاوه بر کمک به پایداری تولید در صنایع سیمانی، میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه سراسری و مدیریت بهتر مصرف برق در فصل گرم سال داشته باشد.