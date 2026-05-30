پخش زنده
امروز: -
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد از ابلاغ طرح اعطای تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان بنادکی، در نشست شورای ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مهریز از ابلاغ طرح اعطای تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان از سوی وزارت ورزش و جوانان به استانها خبر داد.
وی گفت: بر اساس این ابلاغ، جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال که دارای ایدهها و طرحهای نوآورانه و خلاقانه هستند، میتوانند با مراجعه به سامانه وزارت ورزش و جوانان، طرح توجیهی خود را بارگذاری کرده و برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی اقدام کنند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد افزود: علاوه بر جوانان مشمول این بازه سنی، شرکتها، تعاونیها و سایر متقاضیان خارج از این محدوده سنی نیز در صورتی که حداقل دو جوان ۱۸ تا ۳۴ ساله را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند، میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
دهقان بنادکی با بیان اینکه سقف این تسهیلات ۲ میلیارد تومان تعیین شده است، اظهار داشت: متقاضیان میتوانند این تسهیلات را در قالب سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش دریافت کنند.
وی تصریح کرد: دریافت این تسهیلات محدود به اعضای هیئتهای ورزشی نیست و تمامی جوانان واجد شرایط، اعضای سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای جوانان، شرکتها و سایر متقاضیان مشمول ضوابط اعلامشده میتوانند از این فرصت استفاده کنند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، حمایت از ایدههای نوآورانه، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان و تقویت فعالیتهای اقتصادی جوانمحور در استان یزد است.