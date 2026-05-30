به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین اظهار داشت: ۷۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی اندیمشک در سال زراعی جاری به ارمنستان ، روسیه، آذربایجان ، لهستان ، سوئد ، اوکراین ،تاجیکستان ،بلاروس ، ترکیه ، عراق، امارات ، قرقیزستان ،قزاقستان و تاجیکستان صادر شد.

وی با بیان اینکه اندیمشک از رتبه دوم از نظر حجم صادرات محصولات کشاورزی در استان خوزستان برخوردار است، افزود: این شهرستان ظرفیتهای کم نظیری در حوزه کشاورزی، موقعیت خاص جغرافیایی و زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی دارد.

به گفته آفرین؛ در سال زراعی ۱۴٠۵-۱۴٠۴ تعداد بیش از ۷ هزار محموله انواع محصولات کشاورزی تولیدی شهرستان اندیمشک از جمله کاهو و کلم ، سیب زمینی ، گوجه ، بادمجان ، هویج ، کرفس ، شوید ، جعفری ، هندوانه ، پیاز ، فلفل ، ذرت شیرین ، قارچ و خرما و طالبی به بیش از ۱۴ کشور مختلف صادر شده است .

مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک ارزش ریالی صادرات محصولات کشاورزی تولیدی این شهرستان را ۱۶ همت عنوان و تصریح کرد: این شهرستان همچنین در زمینه تولید ذرت علوفه‌ای، سیب زمینی و شبدر رتبه نخست خوزستان، در سبزیجات برگی رتبه دوم و در چغندرقند و سبزیجات غده ای رتبه چهارم را دارد.

وی با بیان اینکه اندیمشک قطب کشاورزی استان است، ادامه داد: سالانه بیش ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در این شهرستان تولید می‌شود که این نشان از گردش بالای مالی کشاورزی در اندیمشک است.