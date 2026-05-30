به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رستمی گفت: این برنامه در راستای اجرای طرح پایداری تولید در دیم‌زارها، رعایت تناوب زراعی و ارتقای بهره‌وری اراضی کشاورزی در حال اجراست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مناسب شهرستان کامیاران در تولید این محصول افزود: توسعه کشت نخود علوفه‌ای علاوه بر کمک به حفظ حاصلخیزی خاک، نقش مؤثری در تأمین علوفه مورد نیاز دامداران و افزایش پایداری تولید در مناطق دیم دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران تصریح کرد: معرفی ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه و تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان از مهم‌ترین اهداف این طرح است که با همکاری کارشناسان بخش کشاورزی در حال پیگیری و اجراست.

رستمی خاطرنشان کرد: با گسترش کشت نخود علوفه‌ای و استقبال بهره‌برداران، کامیاران به یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در استان تبدیل شده و زمینه توسعه بیشتر آن در سال‌های آینده فراهم است.