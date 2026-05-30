به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آفتاب که بالا می‌زند، آستین‌ها هم بالامی روند. پشت سر هم حرکت کردن و خوانش زنانه از رزق و روزی.

وقتی خورشید نورش را بر گستره دشت می‌پراکند، مردمان روستا‌های دودانگه هم دست به کار می‌شوند.

بهترین ساعت برداشت گل محمدی همان ساعت‌های اولیه صبح و خنکای هوا هست که گل محمدی بیشترین عطر و اسانس را دارد.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی دودانگه می‌گوید: این بخش در حال حاضر ۲۶۸ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی دارد.

احمدی با اشاره به اینکه ۴۱۰ کشاورز گلکار در بخش دودانگه مشغول فعالیت هستند افزود: از هر هکتار مزرعه گل محمدی حدود ۳ تن گل برداشت می‌شود.

در سال‌هایی نه چندان دور در این زمین‌های شیب دار جان به لب میرسید تا گیاهی سبز شود، اما حالا این گل‌های محمدی با ریشه‌های عمیق شان هستند که خاک شیب دار را در آغوش کشیدند

یک کشاورز گلکار می‌گوید: با آبیاری قطره‌ای تو هرهکتار ۱۵۰۰ متر مربع آب استفاده میشه و ۶۵ درصد صرفه جویی در مقایسه با روش‌های سنتی داره.

دودانگه امروز فقط نام یک منطقه کوهستانی نیست نماد یک انتخاب هوشمندانه است که از دل زمین‌های کم‌بازده، ثروت بیرون کشیده و راهی برای ماندگاری روستا گشوده است.

۵۷۰ هکتار سطح کشت گل محمدی در مازندران است و قرار است در یک برنامه ۵ساله هدف گذاری شده به هزار هکتار افزایش پیدا کند

دیوارگر و گزارش مزارع گل محمدی در بخش دودانگه شهرستان ساری: