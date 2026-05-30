مراسم استقبال باشکوه از قهرمانان آسیایی تکواندو استان زنجان برگزار شد مراسم استقبال از قهرمانان و افتخار آفرینان استان زنجان در مسابقات آسیایی مغولستان،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مراسم استقبال از قهرمانان و افتخار آفرینان استان زنجان در مسابقات آسیایی مغولستان، امیرسینا بختیاری، استاد نگار مددخانی و سونا رزاقی با مدیر کل ورزش و جوانان، مسئولین ورزشی و جامعه بزرگ تکواندو در جوار مزار شهید گمنام مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

امیرسینا بختیاری قهرمان ارزنده تکواندو استان در این مراسم کسب مدال در المپیک لس آنجلس را وعده داد و گفت: با تمام وجود تلاش خواهم کرد تا با کسب این مدال پرچم کشورم ایران را بالا برده آلبوم افتخارات استان زنجان را کامل کنم.

او از زحمات مادر و خانواده اش قدردانی کرد و افزود: با پشتیبانی‌های خانواده، مربیان و مسئولین تلاش هایم به ثمر نشسته است.

امیر سینا ستاره تکواندوی استان در این مراسم مدالش را به دو شهید تکواندو کار استان در جنگ رمضان، مهنیا حسن زاده و محمد حسین سودی تقدیم کرد.

بختیاری قهرمان شایسته تکواندوی استان و نماینده پرافتخار کشورمان، مدال طلای وزن ۷۴- کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان را کسب کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان نیز در این مراسم از نتیجه بخش بودن پیگیری‌ها در مورد مسکن ورزشکاران خبر داد و افزود: خبر‌های خوشی در راه است و وعده‌ها محقق می‌شوند.