در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی مصوب شد: آموزش و پرورش با کمک دستگاه‌های اجرایی و عدلیه برای جذب دانش آموزان تارک تحصیل به مدارس، برنامه‌ریزی کند.

شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی، پیگیرِ هدایت دانش آموزان تارک و بازمانده از تحصیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تحصیل دانش آموزان بازمانده از تحصیل تاکید شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: پس از شناسایی دانش آموزان پیگیری و هدایت دانش آموزان بازمانده از تحصیل در سطح استان و با همکاری دستگاه‌های مرتبط با آموزش و پرورش در دستور کار مجموعه استان و از تاکیدات و اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

محسن خیرمند افود: در کنار دانش آموزان بازمانده از تحصیل، تلاش برای بازگشت دانش آموزان تارک تحصیل به کلاس هم از اولویت‌ها بوده و در این جلسه مقرر شد تا آموزش و پرورش با کمک دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی برای جذب دانش آموزان تارک تحصیل به مدارس برنامه ریزی کند.