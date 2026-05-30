دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری از آغاز این رویداد و دریافت ۲۹۳ اثر داخلی و خارجی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری از آغاز این رویداد خبر داد و اعلام کرد: ۲۹۳ اثر داخلی و خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
بحرعلی محمودی افزود: از مجموع آثار رسیده، ۲۸۱ اثر مربوط به داخل کشور و ۱۲ اثر نیز از کشورهای روسیه، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان ارسال شده است.
وی با اشاره به شرایط شرکت در این جشنواره افزود: محدودیت سنی برای شرکتکنندگان وجود نداشت و هر شاعر میتوانست در هر محور حداکثر پنج اثر ارائه دهد.
دبیراجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری ادامه داد: در فرآیند داوری این دوره، علاوه بر معرفی برگزیدگان بخشهای ملی و بینالملل، اثری که بیشترین رأی مخاطبان را کسب کند نیز بهعنوان اثر برگزیده مردمی مورد تقدیر قرار میگیرد.
وی درباره موضوعات آثار ارسالی گفت: اشعار با محوریت شخصیت حضرت امام رضا (ع) و در قالب مدح و منقبت، به بررسی ابعاد مختلف شخصیتی، اجتماعی، سیاسی و معنوی ایشان، کرامات و القاب، معارف رضوی، مضامین زیارتنامهها و احادیث مرتبط پرداختهاند.
دبیر اجرایی جشنواره درباره جوایز بخش بینالملل نیز توضیح داد: به نفر اول این بخش تندیس جشنواره، لوح تقدیر و ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی، به نفر دوم ۲۵۰ میلیون ریال و به نفر سوم ۲۰۰ میلیون ریال اهدا میشود.
وی افزود: در بخش ملی نیز به نفر اول ۲۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۱۵۰ میلیون ریال، نفر سوم ۱۰۰ میلیون ریال و نفر چهارم ۸۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس و لوح تقدیر تعلق میگیرد. همچنین در بخش منتخب مردمی، برگزیده این بخش ۲۰ میلیون ریال جایزه دریافت خواهد کرد.
محمودی گفت: نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری خردادماه امسال به همت بنیاد بینالمللی امام رضا (ع)، با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی در ارومیه برگزار میشود.
جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان ترکی با هدف اشاعه، ترویج و انتشار فرهنگ منور رضوی، گسترش و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت (ع)، تجلیل و قدردانی از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی از امروز به مدت سه روز آغاز شد.