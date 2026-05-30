بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام جنگ تحمیلی اخیر بهویژه «قائد شهید امت»، اظهار کرد: این جلسه شورای اداری در حدفاصل ایام خجسته اعیاد قربان و غدیر برگزار شد و امیدوارم تصمیمهای آن، موجبات گرهگشایی از زندگی مردم استان شود.
وی با تبریک دهه امامت و ولایت و عید سعید قربان و غدیر خم افزود: عید غدیر فرصتی برای مطالعه زندگانی حضرت امیرالمؤمنین (ع) و الگوبرداری از شخصیت آن حضرت بهویژه در شیوه حکمرانی است.
استاندار بوشهر با تبیین ابعاد حضور مردم در میادین شهرها و روستاهای استان و کشور خاطرنشان کرد: لازم میدانم از همراهی و حضور روحیهبخش مردم از آغاز جنگ رمضان تاکنون در تجمعات میادین شهرها و روستاها قدردانی کنم؛ این حضور پشتوانه مستحکمی برای رزمندگان بوده و هست و اگر این حضور نبود، دشمنان نقشههای شومی برای ضربه زدن به نظام اسلامی داشتند.
وی با تأکید بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب و برق و دیگر حاملهای انرژی، اظهار کرد: برای فصل تابستان ممکن است ناگزیر به محدودیتهایی در زمینه برق باشیم که ادارات و مردم باید تا حد امکان کمک کنند تا کمترین قطعی را داشته باشیم.
زارع با اشاره به مشکلات تأمین برق بیان کرد: آب و برق از ارزشمندترین نعمتهای خداوند است که باید در مصرف آن صرفهجویی کنیم. در جنگ تحمیلی اخیر، بخشی از منابع برق و گاز را از دست دادیم و فاصله بین میزان مصرف و تولید بیشتر شده که باید با رعایت مصرف، جبران شود.
وی همچنین ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست، از تلاشهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان تقدیر کرد و گفت: محیط زیست سالم، بسترساز توسعه پایدار است و باید در حفاظت از محیط زیست، نهایت توان خود را بهکار گیریم.
استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم نظارت بر بازار ابراز داشت: مردم انتظار دارند کالاها با قیمت مناسبی عرضه شود و باید به گونهای نظارت شود تا مردم دچار سرخوردگی نشوند.
وی با بیان اینکه ارتقای سطح کیفی خدماترسانی به مردم مورد تأکید است، یادآور شد: خدمترسانی صادقانه، تکریم ارباب رجوع و جلب رضایتمندی مردم باید در دستور کار قرار گیرد.
زارع در ادامه با اعلام موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور با راهاندازی مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری بوشهر گفت: از ابتدای حضور در استانداری بوشهر، پیگیریهای مستمری برای این موضوع انجام شد و با رئیسجمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جلسههای متعددی برگزار شد و اکنون با طی مراحل قانونی، مصوبه صادر و با امضای معاون رئیسجمهور، مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری بوشهر ابلاغ شده است.
وی افزود: فرآیند انتخاب و انتصاب مدیر این مرکز نیز طی تشریفات اداری انجام میشود و امیدواریم این اقدام گامی مؤثر در اعتلای استان بوشهر باشد.