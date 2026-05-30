به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: باتوجه به مصوبات کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم آبی مبنی بر افزایش خروجی سد زاینده رود از فردا ۱۰ خردادماه آب در بستر رودخانه زاینده رود برای تامین نیاز زیست محیطی رودخانه و توزیع آب در شبکه‌های آبیاری مدرن وسنتی و تامین آب باغات و کشاورزی حوضه زاینده رهاسازی می‌شود.

وی با صدور دستورالعمل ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع حوادث محتمل در مسیر رودخانه و کانال‌ها تاکید کرد باتوجه به رهاسازی آب در بستر رودخانه زاینده رود، استقرار نداشتن در بستر ومسیر کانال‌های آبیاری و پیشگیری از وقوع حوادث غرق در کانال‌ها و رودخانه ضروری است.

منصور شیشه فروش همچنین از متولیان شرکت‌های آب منطقه‌ای، میراب زاینده رود، سازمان جهاد کشاورزی استان، میراث فرهنگی، شهرداری‌ها و دهیاران شهر‌ها و روستا‌های در مسیر رودخانه و مجاری آبی خواست برای تامین نیاز آبی باغداران و کشاورزان و تحقق اهداف توزیع آب نسبت به اعمال نظارت در طول مسیر روخانه و همکاری با صنوف کشاورزی، کشاورزان و باغداران در سرعت بخشیدن به جریان آب، توزیع آب کشاورزی و باغات و پیشگیری از وقوع حوادث با اطلاع رسانی و آموزش و اعمال نظارت در اجرای دقیق برنامه توزیع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز آب مطابق با ضوابط اقدام کنند.

حجم سد مخزنی زاینده رود هم اکنون۶۱۴ میلیون متر مکعب می باشد میانگین ورودی به سد ۸۳ متر مکعب بر ثانیه و میزان خروجی از سد ۳۰ متر مکعب در ثانیه است.