در نشست شورای محلهمحور شهرستان خوی، راهکارهای تقویت مشارکت مردمی و تسریع در رسیدگی به مطالبات محلات بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شبکه مدیریت محلهمحور، بستری برای شناسایی و حل مسائل محلات با تکیه بر مشارکت مردمی و ظرفیتهای محلی است؛ موضوعی که در نشست شورای محلهمحور شهرستان خوی مورد تأکید مسئولان قرار گرفت.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی در این نشست، شبکه مدیریت محلهمحور را یکی از ظرفیتهای مهم برای حل مسائل و مشکلات مردم در بطن محلات دانست و گفت: هر اندازه تصمیمگیریها به مردم و ظرفیتهای محلی نزدیکتر شود، دستیابی به نتایج مطلوب در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز تسهیل خواهد شد.
وی افزود: اجرای دقیق شیوهنامههای ابلاغی و بهرهگیری از توان نخبگان، معتمدان و گروههای مردمی میتواند زمینهساز پیشرفت متوازن و افزایش سرمایه اجتماعی در محلات باشد.
یدالله عباسی معاون عمرانی فرمانداری خوی نیز با اشاره به اهداف شبکه مدیریت محلهمحور گفت: برنامه اقدام این شبکه با هدف شناسایی و اولویتبندی مسائل هر محله و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و مشارکت مردمی دنبال میشود.
وی افزود: با هماهنگی میان نهادهای مختلف، روند رسیدگی به مطالبات محلات تسریع شده و امکانات و منابع موجود بهصورت هدفمند برای رفع مشکلات و توسعه زیرساختهای محلی به کار گرفته خواهد شد.
سرهنگ موسی جعفرزاده معاون هماهنگکننده سپاه خوی نیز در این نشست با تأکید بر نقش مردم در حل مسائل محلات گفت: تجربه نشان داده است هر جا مردم در کنار مسئولان حضور فعال داشتهاند، بسیاری از مشکلات با سرعت و کیفیت بیشتری برطرف شده است.
وی شبکه مدیریت محلهمحور را بستری مناسب برای سازماندهی مشارکتهای مردمی عنوان کرد و افزود: سپاه آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی، بسیج و توان مردمی، در اجرای برنامههای پیشبینیشده و رفع مسائل اولویتدار محلات نقشآفرینی کند.