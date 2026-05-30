به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با هدف جمع آوری برق‌های غیرمجاز، جلوگیری از هدررفت انرژی و حفظ پایداری شبکه توزیع در قالب اجرای دقیق مصوبات «طرح مهتاب»، پس از انجام بازرسی‌های دقیق و فنی در محدوده یک باغ ویلا در ناحیه وحیدیه شهرستان شهریار، مقدار ۶۰۰ متر کابل غیرمجاز در مقاطع مختلف کشف و جمع آوری شد.

براساس این گزارش، این شبکه غیرمجاز و پنهان که به صورت مخفی و زیرزمینی برای تأمین برق باغ‌ویلا‌های محدوده احداث شده بود، به طور کامل حفاری، جمع‌آوری و از مدار خارج شد.

اجرای موفقیت‌آمیز این عملیات در قالب طرح «مهتاب» و کشف شبکه‌های پیچیده و زیرزمینی، نشان از عزم جدی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در برخورد قانونی با متخلفان دارد و در کاهش تلفات شبکه، جلوگیری از افت ولتاژ و ارتقای کیفیت برق‌رسانی به مشترکین قانونی بسیار حائز اهمیت است.