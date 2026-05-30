در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، آخرین وضعیت اشتغال، سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه اقتصادی بررسی شد.

کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار گفت: در این جلسه اعلام شد که در سال ۱۴۰۴ وضعیت اشتغال استان در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. با این حال، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل مطرح‌شده در این نشست بود. اعضای کارگروه بر ضرورت بررسی دقیق دلایل کاهش مشارکت اقتصادی و شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل مردم به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی تأکید کردند.

کوروش خسروی افزود: همچنین سهم استان در تحقق برنامه‌های اشتغال‌زایی کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، استان در سال جاری مکلف است حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار جدید در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، خدمات، اصناف و کشاورزی ایجاد کند. مسئولان حاضر در جلسه بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از سرمایه‌گذاران برای تحقق این هدف تأکید کردند.

وی گفت: در بخش دیگری از این نشست، اجرای برنامه غربالگری سرطان به تصویب رسید. بر اساس مصوبه کارگروه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های غربالگری سرطان را برای کارکنان خود اجرا کنند. همچنین مقرر شد شرکت فولاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، نسبت به اجرای برنامه‌های غربالگری و خدمات مرتبط برای عموم مردم اقدام کند.

در پایان جلسه بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط برای توسعه اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای شاخص‌های سلامت عمومی تأکید شد.