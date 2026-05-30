به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی قره‌شیخلو با اشاره به مأموریت ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور، گفت: این ستاد تکلیفی است که از دهه ۷۰ به بعد به سازمان اوقاف و امور خیریه سپرده شده و رئیس سازمان اوقاف، ریاست آن را بر عهده دارد و یک دبیر نیز برای پیگیری امور ستاد تعیین می‌شود.

وی گفت: اصل کار ستاد این است که در رابطه با مسابقات قرآن کشور در سطوح مختلف، ساماندهی جدی داشته باشد و ضوابط، مقررات، استاندارد‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز را آماده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و براساس همین استانداردها، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات را نیز انجام دهد.

قره‌شیخلو افزود: تا پیش از این، هر فردی که به عنوان رئیس مرکز امور قرآنی معرفی می‌شد، مسئولیت دبیری ستاد را نیز برعهده می‌گرفت، اما از آنجا که رئیس مرکز امور قرآنی، خود مسئول برگزاری مسابقات قرآن و پیگیر امور اجرایی است، گاهی کار ستاد عالی به حاشیه می‌رفت. در دوره جدید، ریاست سازمان اوقاف این دو مسئولیت را از هم تفکیک کرده است که این تصمیم می‌تواند فرصت مناسبی برای رساندن ستاد به جایگاه اصلی خود باشد.

دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور ادامه داد: در سه ماه گذشته، با بررسی سوابق و کار‌های انجام‌شده، به این نتیجه رسیدیم که ابتدا باید فهرستی دقیق از اقداماتی که لازم است انجام شود، استخراج کنیم. این کار با همکاری مسئولان کمیته‌های ستاد که پنج کمیته شامل کمیته طرح و برنامه، علمی و فنی، نظارت و ارزیابی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی و بین‌الملل هستند، انجام شد.

وی افزود: حدود ۸۰ عنوان از موضوعات مورد نیاز استخراج و در سه اولویت میان کمیته‌های تخصصی تقسیم شد تا در شرایط کنونی، این کمیته‌ها آن عناوین را به قانون و ضابطه تبدیل کنند.

قره‌شیخلو با تأکید بر اینکه تصویب قانون به‌تنهایی کافی نیست، اظهار کرد: اگر قانونی خوب نوشته شود، اما به‌درستی اجرا نشود، تأثیری نخواهد داشت. به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی که مسابقات قرآن را برگزار می‌کنند، باید از ابتدای کار با ستاد همراه باشند و خودشان نیز در این روند احساس مشارکت کنند.

وی گفت: تاکنون از پنج دستگاه دعوت و جلسات خوبی برگزار شده است. جلسه اول با وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان و جلسه دوم با وزارت کار و تعاون، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد و جلسه سوم نیز با بخشی از نیرو‌های مسلح برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور ادامه داد: از این دستگاه‌ها دعوت می‌کنیم تا هم در جریان کار ستاد قرار بگیرند و هم از ابتدای تدوین ضوابط و مقررات، نقش‌آفرین باشند. هرچه تعامل ما با دستگاه‌ها بیشتر شود، اجرای برنامه‌ها نیز ساده‌تر خواهد شد.

قره‌شیخلو تصریح کرد: این پنج دستگاه از جلسات استقبال و این روند را تأیید کردند و قول همکاری دادند. به مرور زمان از دیگر دستگاه‌ها نیز دعوت خواهد شد، چرا که به نظر می‌رسد بیش از ۴۰ سازمان، وزارتخانه و نهاد در طول سال، مسابقات قرآن برگزار می‌کنند و برنامه‌ریزی شده است که با همه آنها جلسه برگزار شود تا کار‌ها با خرد جمعی و حس مشارکت پیش برود.

وی با بیان اینکه گام دوم، اجرایی کردن ضوابط است، گفت: در گام سوم نیز باید نظارت دقیق داشته باشیم تا ضوابط به‌درستی اجرا شود. این نقشه راه ستاد برای سال جاری است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم آن را در قالب کتابچه‌ای به عنوان راهنمای برگزاری مسابقات در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دهیم.

قره‌شیخلو در ادامه به برنامه‌های دیگر ستاد نیز اشاره کرد و افزود: یکی از حوزه‌های کاری، تعامل در زمینه مسابقات قرآن در سطح بین‌المللی است؛ هم در زمینه تبادل شرکت‌کننده در مسابقات و هم در حوزه تبادل داور و آیین‌نامه‌ها با کشور‌های دیگر و همچنین درباره نقش رسانه‌ها که باید بررسی شود رسانه‌ها در برگزاری مسابقات قرآن چه نقشی می‌توانند داشته باشند و چگونه می‌توان از ظرفیت فضای مجازی و تبلیغات دیجیتال در این مسیر بهره برد.

دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور ادامه داد: ستاد در واقع می‌خواهد پشتیبان فکری و کارشناسی دستگاه‌ها باشد تا سطح مسابقات قرآن در آنها ارتقا پیدا کند و انتظار می‌رود قوانینی که وضع می‌شود، در مرحله اجرا نیز مورد عمل قرار گیرد.

وی تأکید کرد: کار پُرحجم و سنگینی پیش رو داریم و باید با همت همکاران، بخش عمده‌ای از موضوعات ساماندهی شود. نهاد‌هایی که در این جلسات حضور پیدا می‌کنند نیز می‌توانند به‌عنوان نهاد‌های اجرایی، آسیب‌ها را شناسایی کرده و به ستاد اطلاع دهند که این تعامل باید حفظ شود.