به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی امروز شنبه زیرساخت‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر اشغالی «صفد» هدف حملات موشکی قرار دادند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین از حمله موشکی به تجمع نظامیان و خودرو‌های نظامی ارتش صهیونیستی در شهرک «بیت لیف» در جنوب لبنان خبر داد.

در بیانیه دیگر حزب الله آمده است که تجمع نظامیان و خودرو‌های نظامی ارتش صهیونیستی در اطراف شهرک «الغندوریه» هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی رزمندگان مقاومت اسلامی قرار گرفت.

حمله پهپادی حزب الله به پادگان لیمان رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی امروز شنبه نظامیان رژیم صهیونیستی را در پادگان لیمان با پهپاد انتحاری هدف قرار دادند.

حمله پهپادی حزب الله به پادگان شومیرا رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای همچنین اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی امروز شنبه پادگان شومیرا را با پهپاد انتحاری هدف قرار دادند.

حزب الله تاکید کرد: این عملیات‌ها در دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به روستا‌ها و تخریب خانه‌ها و شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در جنوب لبنان انجام شده است.