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اداره اقامه نماز حرم مطهر رضوی، همزمان با دهه ولایت و امامت، ویژهبرنامه گفتمان نماز را با محوریت تبیین جایگاه نماز در سیره اهلبیت بهویژه امیرالمؤمنین امام علی (ع) در حرم مطهر رضوی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلسله نشستهای معرفتی گفتمان نماز تا عید سعید غدیر خم هر روز بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ساعت ۱۲:۴۵ در شبستان مرحوم آیتالله نهاوندی (ره) برگزار میشود و در قالب گفتمانهای کوتاه و محتوایی، ابعاد مختلف نماز در نسبت با بندگی، عدالت، جهاد، هویت دینی و امتسازی ولایی را مورد بررسی قرار میدهد.
نخستین جلسه این ویژهبرنامه همزمان با موضوع «نماز، چهره بندگی علی (ع)»، برگزار میشود، موضوعی که با تأکید بر حضور قلب در نماز و سیره عبادی امیرالمؤمنین (ع) به تبیین یکی از برجستهترین جلوههای بندگی در مکتب علوی میپردازد.
در ادامه یکی از نشستها با موضوع «نماز و عدالت علوی» برگزار خواهد شد؛ نشستی که در آن نسبت میان اقامه نماز و عدالتورزی در سیره حکومتی امام علی (ع) واکاوی میشود و این پیام مورد توجه قرار میگیرد که اهتمام به نماز در رفتار اجتماعی و رعایت حقالناس نیز تجلی مییابد.
از دیگر محورهای این نشستها موضوع «نماز شب امیرالمؤمنین (ع)» است که با نگاهی به مناجات شبانه و لحظات ملکوتی حیات حضرت، پیوند عمیق زندگی علوی با نماز و راز و نیاز را به تصویر میکشد.
همچنین در گفتمان دیگری با عنوان «نماز، معیار تشیع علوی» با استناد به روایات اهلبیت (ع) بر اهمیت نماز اول وقت، حضور قلب و پرهیز از سبک شمردن نماز بهعنوان یکی از شاخصههای دینداری اصیل تأکید خواهد شد. در ادامه این ویژهبرنامه، موضوع جایگاه نماز در سیره امام هادی (ع) در پرتو زیارت جامعه کبیره نیز ارائه میشود و تلاش دارد جلوههای عبادی و معرفتی نماز را در سیره آن امام همام بازخوانی کند.
موضوع «نماز در میدان جهاد» از دیگر سرفصلهای این نشستهاست؛ نشستی که با اشاره به سیره علوی در میدان نبرد، بر اهمیت اقامه نماز اول وقت حتی در دشوارترین شرایط تأکید میکند، همچنین گفتمان «نقش نماز و ولایت در هویتسازی دینی نوجوان و جوان مسلمان» با رویکردی تربیتی، کارکرد نماز در شکلدهی به هویت نسل جوان را بررسی میکند.
آخرین نشست گفتمان نماز با موضوع «نقش نماز در تحکیم امت ولایی در اندیشه امامین انقلاب» همزمان با روز عید سعید غدیر برگزار میشود.