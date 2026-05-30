پایگاه امداد و نجات جادهای شهدای راک بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات امدادی به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست جمعیت هلال احمر استان گفت: این طرح با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده و گامی مؤثر در راستای ارتقای ایمنی جادهای و تسریع در امدادرسانی به هموطنان در این محور پرتردد به شمار میرود.
سید عادل رهبریان، با اشاره به نقش مردم و خیران در اجرای این طرح افزود: زمین این پایگاه به مساحت ۲ هزار متر مربع توسط یکی از خیران نیکاندیش اهدا شد.
وی ادامه داد: مسیر دسترسی و اتصال پایگاه به جاده اصلی نیز با همکاری و گذشت مالکان محلی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفت تا زمینه خدمترسانی بیوقفه فراهم شود.