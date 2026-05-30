پیکر مطهر شهید حسن ناظری جانباز ۷۰ درصد، در تنکابن تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی شهید حسن ناظری صبح امروز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در تنکابن تشییع و در روستای مزرک بخش خرم‌آباد این شهر به خاک سپرده شد.

شهید حسن ناظری در عملیات کربلای ۱۰ بر اثر ترکش مجروح شد و به درجه جانبازی نائل آمد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در حاشیه مراسم تشییع این جانباز گفت: حاج حسن ناظری از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و از جانبازان عزیزی بود که بیش از ۴۲ سال درد و رنج ناشی از مجروحیت را با صبر، استقامت و روحیه‌ای مثال‌زدنی تحمل کرد.

سعید کهنسال افزود: ایشان در تمام سال‌های پس از دفاع مقدس، بر عهد و پیمانی که با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی امام راحل و شهدا بسته بود، استوار ماند و لحظه‌ای از مسیر ارزش‌های انقلاب عقب‌نشینی نکرد.

وی تصریح کرد: این شهید والامقام همواره در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی حضوری فعال و اثرگذار داشت، دغدغه مردم، حفظ ارزش‌های انقلاب و حمایت از نظام اسلامی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.

صادقی و گزارش مراسم تشییع این شهید: