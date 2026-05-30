استاندار آذربایجانغربی بر ساماندهی و توسعه زیرساختهای رفاهی و گردشگری در سواحل دریاچه ارومیه و ورودی شهر ارومیه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت بازگشت آب به نگین فیروزهای ایران، دستور اجرای طرحهای ضربتی برای ساماندهی سواحل و ورودی شهر ارومیه از سمت تبریز را صادر کرد.
استاندار در جلسه ساماندهی سواحل دریاچه ارومیه، با اشاره به بهبود وضعیت منابع آبی دریاچه گفت: اکنون که با لطف الهی و اقدامات انجام شده، شاهد بازگشت آب به پیکره دریاچه هستیم، باید با رویکردی ایده پردازانه و اجرایی، طرحهایی در شأن مردم استان و گردشگران در سواحل این دریاچه اجرا شود.
وی با تعیین ضربالاجل برای دستگاههای متولی افزود: ورودی ارومیه از سمت تبریز، پیشانی و نماد شهر است و وضعیت کنونی آن باید با اجرای طرحهای زیباسازی، نورپردازی پل میانگذر و ایجاد مراکز فرهنگی و فروشگاههای عرضه محصولات بومی، به سرعت متحول شود.
استاندار آذربایجانغربی، میراث فرهنگی و صنایعدستی را مکلف کرد تا در سریعترین زمان ممکن، اقدامات عملیاتی برای ایجاد جشنوارههای فرهنگی و فضاهای گردشگری در ساحل این منطقه را آغاز کند.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبی موجود اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا با کنترل تبخیر و مدیریت ورودیهای آب، حجم ۲ میلیارد مکعبی کنونی دریاچه را تثبیت کنیم تا فرصتهای اقتصادی و گردشگری پایدار برای منطقه فراهم شود.
در این جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی نیز ضمن ارائه گزارش از روند اجرای مصوبات، چالشهای پیشروی جذب سرمایهگذار در سواحل دریاچه ارومیه را بررسی کردند. شرکت برق استان نیز موظف شد بلافاصله نسبت به اجرای نورپردازی ویژه پل دریاچه اقدام کند.