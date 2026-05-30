استاندار مرکزی توسعه عدالت در فضای آموزشی و پرورشی را از برنامههای راهبردی دولت عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی بر تلاش مضاعف و کار و اقدام جهادگرانه برای ارتقا فضاهای آموزشی و پرورشی تاکید شد.
مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی در این جلسه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی را از برنامههای راهبردی دولت دانست و گفت: از ابتدای این طرح ساخت ۱۴۰ مدرسه و فضای آموزشی در استان مرکزی هدف گذاری شد که تا کنون ۸۵ مدرسه به بهره برداری رسیده و ۴۳ مدرسه دیگر هم تا اول مهر به بهره برداری خواهد رسید.
استاندار با تشریح شرایط کشور، افزود: ایران اسلامی در سرآغاز رسیدن به دوران طلایی است و ایجاد تحول و توسعه برای آموزش و پرورش دانش آموزان و نسل جوان در رسیدن به دوران طلایی کشور لازم و ضروری است.
استاندار مرکزی با تجلیل از حضور و میدان داری مردم در دفاع از آرمانهای ایران اسلامی در کنار تلاش جهادی جهادگران و کمکهای خیران برای بازسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، گفت: همیشه در حوزه ساخت و تجهیز مدارس مردم و خیران پیشرو و پیشران بوده و هستند.