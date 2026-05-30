به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این رویداد مشکات الزهرا صفی به همراه هم تیمی خود از ایتالیا برابر تیمی از قزاقستان و ازبکستان ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد تا در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را به پایان ببرد.

نماینده تنیس ایران که مدت‌هاست درگیر رقابت‌های برون مرزی است، بعد از این عنوان راهی تهران خواهد شد تا بعد از استراحتی کوتاه مدت، تمرینات خود را از سر بگیرد.