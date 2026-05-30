دستگاههای اداری سیستان و بلوچستان در روز یکشنبه دو ساعت زودتر تعطیل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، به دلیل شدت گرمای هوا و نیز با هدف مدیریت مصرف برق و صرفهجویی در مصرف آب، پایان فعالیتکار دستگاههای اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها بیمهها و شهرداریها در روز یکشنبه مورخ ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ و دو ساعت زودتر از وقت اداری مقرر تعیین گردید.
گفتنی است؛ دستگاههای عملیاتی ارائه خدمات ضروری اعم از مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز طبق روال معمول و بر اساس نحوه فعالیت تعریف شده، به ارائه خدمت مشغول خواهند بود.