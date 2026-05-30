به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایشگاه کتاب کودک (میناب ۱۶۸) تا دوازدهم خردادماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست. این نمایشگاه با هدف ایجاد فضای شاد و پرنشاط برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان و حمایت از صنعت نشر این حوزه برپا شده است.

فتح‌الله فروغی، رئیس هیأت مدیره انجمن ناشران کودک و نوجوان، درباره جزئیات برگزاری این نمایشگاه گفت: انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان با توجه به عدم برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، یک خلأئی را احساس کرد که این خلأ با نمایشگاه مجازی برطرف نمی‌شد؛ چرا که نمایشگاه مجازی و فیزیکی دو رویکرد متفاوت دارند.

وی افزود: نمایشگاه فیزیکی است که ارتباط و تعامل با کتاب را برای بچه‌ها فراهم می‌کند. این رویداد، امکان ورق زدن کتاب، ایجاد ارتباط با ناشر و گفت‌و‌گو با نویسندگان و ناشران را برای مخاطب کودک و نوجوان فراهم می‌کند. در این رویداد‌های حضوری است که ناشر با گفت‌و‌گو با بچه‌ها متوجه می‌شود آنها به چه چیزی الان نیاز دارند؛ این مسئله در نمایشگاه مجازی دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نمایشگاه فیزیکی بین‌المللی را امسال نداشتیم، انجمن ناشران کودک و نوجوان به این فکر افتاد که جایگزینی، هرچند کوچک، برای این رویداد برگزار کند. ایده برگزاری این نمایشگاه را به کانون ارائه کردیم، کانون نیز از آن استقبال و به خوبی تاکنون برگزار کرده است.

فروغی با بیان اینکه در کنار برگزاری نمایشگاه، برپایی رویداد‌های ادبی و فرهنگی مانند نشست‌های ادبی و رونمایی از کتاب را نیز در نظر گرفتیم، افزود: از تمام ناشران برای حضور در این نمایشگاه دعوت کردیم که حضور آنها، به دلیل محدودیت جا، براساس اولویت ثبت‌نام در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: در مجموع، در این رویداد ۷۰ ناشر حضور دارند و تعداد عناوین عرضه شده از سوی آنها بالاست؛ چون در این نمایشگاه محدودیت زمانی برای عرضه اثر لحاظ نشده؛ به همین دلیل سبد تنوع کتاب بالاست.

رئیس هیأت مدیره انجمن ناشران کودک و نوجوان با اشاره به تخفیف ۱۰ درصد نمایشگاه، در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی کاغذ در طول یک سال گذشته، آیا این میزان مشوقی برای حضور مخاطب در نمایشگاه خواهد بود یا خیر، یادآور شد: به این صحبت که کتاب گران است، اعتقاد ندارم. قیمت کتاب در ایران حتی در قیاس با کشور‌های منطقه و اروپا ارزان‌تر است. در قیاس با دیگر اقلام نیز همین‌طور است؛ منتهی ما فرهنگی داریم که براساس آن فکر می‌کنیم برای کتاب نباید آن هزینه لازم را بپردازیم. اینجاست که به دنبال تخفیف هستیم.

فروغی به تاثیر افزایش قیمت کاغذ و ملزومات چاپ بر سرمایه‌گذاری ناشران روی کار‌های جدید اشاره کرد و گفت: بررسی میدانی نشان می‌دهد که کتاب در طول یک سال گذشته هم افزایش قیمت داشته و هم کمتر تولید شده است. تولید کتاب با قیمت بسیار گران مواد مورد نیاز ناشر، عملیاتی نیست؛ صرفه اقتصادی ندارد و از نظر ناشر تولید کتاب در چنین شرایطی هزینه نهایی آن را بسیار بالا خواهد برد؛ بنابراین ناشر فعلاً دست نگه می‌دارد تا شرایط بهتری ایجاد شود.

مدیر انتشارات شورا داغ شدن بازار کتاب‌های ترجمه در نشر کودک و نوجوان را یکی از پیامد‌های افزایش هزینه‌های چاپ عنوان کرد و ادامه داد: اصولاً یکی از دلایل استقبال ناشران کودک و نوجوان از کار ترجمه، کاهش هزینه‌هاست. هزینه تصویرگری در کتاب‌های کودک و نوجوان بالاست و باقی عواملی که در تولید محتوا موثر هستند، نیز هزینه قابل توجهی دارند؛ به همین دلیل ناشر ترجیح می‌دهد به سمت چاپ اثری برود که هزینه کمتری دارد.