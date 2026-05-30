به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین تشییع پیکر پاک شهید «عیسی عباسی» از شهدای فرماندهی انتظامی که هفتم خردادماه جاری به دست تروریست‌های مسلح در ایرانشهر استان سیستان بلوچستان به مقام رفیع شهادت نائل آمده بود، امشب در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

در این آیین، پیکر مطهر شهید «عیسی عباسی» ساعت ۲۰:۳۰ امشب شنبه نهم خردادماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم از بلوار سیدی، خیابان شهید اصلانی ۱۳، تا میدان شهید اصلانی مشهد تشییع می‌شود.

آیین تدفین این شهید والامقام نیز ساعت ۸ صبح فردا یک شنبه دهم خردادماه در بلوک ۱۴ گلزار شهدای بهشت رضا مشهد برگزار می‌شود.

شهید ستوان سوم نیروی انتظامی «عیسی عباسی» متولد ۳۰ تیرماه ۱۳۷۸ در مشهد چشم به جهان گشود و از وی، یک فرزند پسر به یادگار مانده است.