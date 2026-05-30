مراسم رونمایی از دو کتاب از مجموعه کتابهای هنر نگاشتهها به مناسبت هفته میراث فرهنگی در موزه زمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرعامل موسسه موزههای بنیاد امروز در این مراسم گفت: ما دو کتاب هزارههای هنر و نگارههای هنر را پیش از این رونمایی کرده بودیم و امروز کتاب «شناخت زمان و تنظیم تقویم در جهان باستان» و «پژوهشی در خیمههای تاریخی» که به خیمه برپا شده در موزه تار و پود یزد نیز اشاره دارد؛ را رونمایی کردیم.
حمیدرضا سلیمانی افزود: این کتابها از مجموعه کتابهای هنر نگاشت هستند و قرار است ۵ کتاب دیگر نیز منتشر شود همچنین پی دی اف این کتابها به زودی در سایت بارگذاری میشود تا مخاطبان از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه اکنون تمامی موزههای بنیاد غیر از موزه هنر ایران، باز و فعال هستند، گفت: ما توسعه فیزیکی موزهها را تمام کردهایم و برنامه جدیدی نداریم. تنها دو ساختمان است که در نظر داریم تا روی آنها کار کنیم. ضمن اینکه فصل نامه بنیان هنر نیز همچنان چاپ میشود. همچنین تاکنون چندین شماره از نشریه دفینه نیز با پرداختن به فعالیتهای فرهنگی و هنری منتشر شده است.
سلیمانی افزود: در نظر داریم تا برای همه آثارمان بارکد بزنیم و تمام آثار موزهای شناسنامه دار شوند شناسنامهای که قابلیت الکترونیکی شدن هم داشته باشد.
رئیس انجمن موزههای ایران نیز در این مراسم به اهمیت موزهها در دوران فعلی اشاره کرد و گفت: موزهها نسبت به جامعهای که در آن قرار گرفتهاند؛ مسئولیت اجتماعی دارند. کارکرد موزهها وقتی جامعه دچار بحران است، بیشتر میشود، چون موزه مکانی برای زدودن فراموشیهاست. در این جهان گسسته، همه مفاهیم در کنار هم قرار میگیرد و موزهها در این بحران نقش دارند. اتفاقا بنیاد مستضعفان نیز که موزههای دفینه زیرمجموعه آن است، در جهت رفع گسست بین جامعه فرودست و بالادست ایجاد شد.
احمد محیط طباطبایی با بیان اینکه موزه مکانی است که به مخاطب اطلاعات میدهد تا خود او قضاوت کند، افزود: در موزه افراد با قومیتهای مختلف ارمنی و ترک و مسلمان و یهود با هم دیدار میکنند و محفلی برای نزدیکی افراد به هم است.
رئیس هیئت مدیره موسسه موزههای بنیاد نیز در این مراسم بر این نکته تاکید کرد که باید بیشتر تلاش کنیم تا فرهنگ و هویت ایرانی را بیشتر به مردم حتی به مردم دنیا معرفی کنیم.
کتایون پلاسعیدی افزود: یکی از مهمترین مسائل در جنگ این بود که فکر میکردند تمدن ایرانی را از بین ببرند ولی این تمدن به راحتی از بین نمیرود.
وی گفت: باید در زمینه نوشتن کتاب بیشتر تلاش کنیم و از راهنماهای موزه میخواهم که روایت گری در موزهها را جدیتر بگیرند. ما باید بتوانیم نسلهای بعدی را با هویت مان بیشتر آشنا کنیم.